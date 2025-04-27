Ванкувер, Канада, 27 апреля, 2025, 08:12 — ИА Регнум. Внедорожник въехал в толпу людей на фестивале в канадском Ванкувере, несколько человек погибли. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на полицию.

Инцидент случился вечером 26 апреля на пересечении 41-й Восточной авеню и Фрейзер-стрит, где проходила вечеринка в честь Дня Лапу-Лапу.

Водителя задержали, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В соцсетях появились кадры с места трагедии. На них видны лежащие на земле люди и медики, поспешившие к ним на помощь.