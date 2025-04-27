Тегеран, 27 апреля, 2025, 08:17 — ИА Регнум. Количество погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана возросло до 18. Об этом 27 апреля сообщил глава управления чрезвычайными ситуациями при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде.

Islamic Republic of Iran News Ag/Global Look Press

«К сожалению, к данному моменту количество погибших возросло и составляет 18 человек», ― процитировал гостелеканал IRIB слова чиновника.

Глава ведомства также добавил, что число пострадавших превышает 800 человек.

В провинции Хормозган объявили трехдневный траур по жертвам взрыва.

Как сообщало ИА Регнум, мощный взрыв в порту Шахид-Раджаи прогремел 26 апреля. По словам очевидцев, звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. Одно из зданий в порту обрушилось. Работа порта была приостановлена. Несколько СМИ сообщили, что взрыв произошёл на складе опасных грузов. Глава терминала Пажман Бехзадпур опроверг эту информацию, заявив, что взрыв не связан с опасными грузами.

Основные таможенные системы в порту не пострадали, административные операции продолжаются без перебоев. По факту взрыва начато расследование.

В посольстве РФ в Тегеране сообщили, что информация о пострадавших гражданах России не поступала. Российское дипведомство выразило глубокие соболезнования иранским властям и отметило, что любые запросы об оказании помощи будут незамедлительно направлены в Москву.