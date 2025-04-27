Москва, 27 апреля, 2025, 07:58 — ИА Регнум. Тяжёлая болезнь, инвалидность и бедственное материальное положение могут послужить причиной освобождения от обязанности выплачивать алименты. Соответствующее решение вынес Верховный суд России, рассмотрев дело жителя Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Лицо, обязанное уплачивать алименты, может быть полностью или частично освобождено от уплаты задолженности по алиментам. <…> если неуплата алиментов имела место в связи с болезнью или по другим уважительным причинам и если материальное и семейное положение плательщика алиментов в настоящее время не даёт ему возможности погасить образовавшуюся задолженность по алиментам», — приводит «РИА Новости» решение суда.

Суд после развода обязал мужчину платить алименты на дочь в размере одного минимального размера оплаты труда. Однако мужчина тяжело заболел. Сначала он получил III группу инвалидности, а затем II. Большую часть года мужчина находился в стационаре и не мог устроиться на работу. Его доход складывался из выплат по инвалидности и пособия, которые в сумме составляли меньше, чем размер положенных алиментов.

Иногда мужчина и его родственники переводили в счёт алиментов небольшие суммы, однако в итоге образовалась задолженность, которая за семь лет превысила 450 тыс. рублей. Тогда инвалид обратился в суд, требуя освободить его от уплаты. Три инстанции не удовлетворили его иски. На сторону мужчины встал Верховный суд.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала ускорить в России решение об алиментах для детей после 18 лет. Омбудсмен пояснила, что россияне старше 18 лет не имеют права на алименты, при этом на практике наступление совершеннолетия не всегда совпадает с финансовой независимостью человека. Молодой человек ещё может учиться в школе, так как программой среднего общего образования предусмотрено 11-летнее обучение.

Минюст России в октябре 2024 года предложил обязать родителей выплачивать алименты совершеннолетним детям до 23 лет в случае, если они проходят обучение на очном отделении.