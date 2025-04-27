Штурмовики группировки войск (ГВ) «Север» 27 апреля выбили киевских боевиков из села Поповка Краснояружского района Белгородской области. Это был единственный в регионе населённый пункт, где до недавнего времени ещё сохранялось присутствие Вооружённых силы Украины (ВСУ). В Telegram-канале группировки отмечается, что «северяне» зачистили Поповку от остатков штурмовых групп ВСУ, завершается поиск и ликвидация врага в приграничных лесополосах. Таким известием ознаменован новый, 1158-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум ВСУ

«Последнюю попытку прорваться в Поповку враг предпринял сегодня ранним утром. «Бесстрашные» с помощью FPV-дронов уничтожили вражескую штурмовую группу в лесном массиве. Пересечения госграницы не допущено», — пояснили в ГВ «Север».

Там же отметили, что просочиться в Поповку враг пытался в течение месяца, боевые действия в той местности шли днём и ночью.

Тем временем накануне, 26 апреля российские войска полностью освободили от киевских оккупантов приграничье Курской области. Министр обороны РФ Андрей Белоусов лично находился на командном пункте группировки «Курск» при поднятии российского флага в Горнале — последнем населённом пункте региона, освобождённом от ВСУ.

В ходе своего вчерашнего доклада президенту Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов сообщил, что потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области превысили 76 тыс. человек.

«Полный разгром противника в курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима», — отметил, в частности, Верховный главнокомандующий, поздравляя с победой личный состав всех подразделений, принимавших участие в вытеснении противника из Курской области.

В настоящее время, по словам главы Генштаба, российские войска приступили к созданию зоны, призванной обезопасить Курскую область от новых посягательств ВСУ. Речь идёт о контроле ВС РФ приграничных территорий Сумской области Украины.

По информации ГВ «Север», в Сумской области враг несет колоссальные потери в районах населенных пунктов Беловоды и Локня, куда постоянно пытаются перебросить резервы из состава механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ.

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