Москва, 27 апреля, 2025, 07:54 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что начался сезон грибов, но есть меры предосторожности и законодательные ограничения.

Zakirov Ядовитый гриб

В разговоре с RT депутат предупредил, что, отправляясь за грибами, необходимо помнить о видах, собирать которые категорически запрещено.

По словам Чаплина, следует избегать ядовитых грибов, таких как бледная поганка и мухоморы. Парламентарий уточнил, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов введена уголовная ответственность.

«Уголовная ответственность грозит сборщикам таких грибов и растений, как рядовка мацутакэ, женьшень настоящий и родиола розовая», — напомнил Чаплин.

Депутат добавил, что перед «тихой» охотой нужно выяснить, какие грибы и растения можно собирать, а какие находятся под охраной.

Как сообщало ИА Регнум, в Красную книгу Москвы занесены 573 вида животных, растений и грибов.

В Геленджике от отравления лесными грибами пострадало более 10 человек. Люди думали, что ели рыжики и опята. Оказалось, это их ядовитые двойники.

27 сентября в Петербурге женщина попала в реанимацию, поужинав грибами. По предварительной информации местного издания, женщина съела грибы, среди которых попались ядовитые.