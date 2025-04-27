Брянск, 27 апреля, 2025, 07:33 — ИА Регнум. Российские военные ночью отразили атаку беспилотников ВСУ на Брянскую область. Всего было сбито пять вражеских дронов, сообщила 27 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

В ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили пять украинских беспилотников самолётного типа в период с 23:00 26 апреля по 04:00 мск 27 апреля.

Все БПЛА поразили на территории Брянской области.

Как сообщало ИА Регнум, около 22:30 мск 26 апреля российские силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолётного типа над Брянской областью. При отражении атаки ВСУ никто не пострадал, также обошлось без разрушений.

Ночью 27 апреля на территории Брянской области объявили ракетную опасность. Губернатор региона Александр Богомаз призвал граждан укрыться в помещениях без окон с капитальными стенами. Оказавшимся на улице или в автомобиле он рекомендовал направиться в укрытие либо другое безопасное место.

Глава Орловской области Андрей Клычков также ночью объявил о ракетной опасности.