Москва, 27 апреля, 2025, 07:25 — ИА Регнум. Командование ВСУ вносит военных в списки пропавших без вести на сумском направлении практически сразу после отправки на позиции. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

ИА Регнум 72 бригада ВСУ

«Попытки родственников добиться хоть какой-то правды о судьбе близкого им человека зачастую вызывают откровенно хамскую реакцию у представителей командования», — цитирует издание собеседника.

Отмечается, что украинцы с такими вопросами обращаются к российским силовикам через бот обратной связи в Telegram.

Одна из самых животрепещущих проблем, о которой говорят родственники военных, это бесчеловечное отношение к подчиненному личному составу и их родным.

«Большинство украинских мужчин уклонялись от мобилизации, их всё равно мобилизовали и отправили на фронт без подготовки. Через некоторое время они переставали выходить на связь и попадали в списки пропавших без вести. Родственников это волнует больше, чем поборы и избиения в бригадах», — добавил представитель силового ведомства.

По данным силовых структур, в Курской области без вести пропавшими считаются десятки тысяч солдат ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы «Днепра» распространяют в зоне своей ответственности инструкции для сдачи в плен украинских военных через бот обратной связи.

Сын маньяка Андрея Чикатило — военнослужащий ВСУ Юрий Чикатило-Мирошниченко — пропал без вести в зоне СВО. Он пропал без вести около трёх месяцев назад, когда артподразделение Чикатило-младшего, расположенное примерно в 20 км от Харькова, попало под обстрел ВС РФ. После этого Юрия не видели, он был включен в списки пропавших без вести, а в базах погибших Чикатило-младший не числится.