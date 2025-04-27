Вашингтон, 27 апреля, 2025, 07:22 — ИА Регнум. Министр обороны США Пит Хегсет из-за скандалов с утечками информации становится «непредсказуемым» и «неуверенным» в своей работе. Об этом 27 апреля заявили NBC News два американских чиновника.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«Пока Хегсет борется за сохранение своей работы на фоне потока сообщений о его поведении и внутренних распрях в Пентагоне, его поведение стало «неустойчивым», и он, похоже, всё больше «неуверен» в своей работе и положении в администрации, что заставляет его часто напоминать сотрудникам, что он не может позволить себе быть уволенным», — привели журналисты информацию чиновников.

Указывается, что Хегсет хочет выглядеть в глазах президента США Дональда Трампа как «боец» на фоне негативных сообщений, поэтому шеф Пентагона стал больше уделять внимание публичным выступлениям. Источники телеканала отметили, что в ходе недавнего телефонного разговора Трамп выразил Хегсету неодобрение в связи с раскрытыми деталями операции в Йемене в чате в Signal, где была в том числе его жена. Глава Белого дома назвал поступок министра обороны ребячеством, при этом по окончании разговора посоветовал ему продолжать бороться.

Чиновники охарактеризовали Хегсета как сложного и вспыльчивого человека, По их словам, он ругается и кричит на персонал. В Пентагоне сложилась напряжённая обстановка.

Как сообщало ИА Регнум, американская газета The New York Times объявила, что 15 марта Хегсет опубликовал в чате Signal график полётов истребителей F/A-18 Hornet, наносивших удары по позициям йеменских мятежников-хуситов. Отмечалось, что министр лично создал чат «Оборона/командное совещание» и включил в него свою жену Дженнифер, не работающую в Пентагоне, брата Фила, адвоката Тима Парлаторе и ещё примерно десять человек, в том числе двух чиновников, отстранённых из-за утечек информации.

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл 21 апреля указал, что сообщения журналистов о том, что Хегсет якобы раскрыл детали ударов по Йемену в чате мессенджера Signal, где также находились его жена, брат и адвокат, не соответствуют действительности.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя сообщения СМИ об утечках данных, заявила, что секретная информация не размещалась в мессенджере Signal, администрация США поддерживает Пита Хегсета.