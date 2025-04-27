Москва, 27 апреля, 2025, 06:50 — ИА Регнум. Признаки выявления дипфейков для противодействия мошенничеству обозначили россиянам в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Неестественная интонация речи, слишком редкое моргание и нетипичные просьбы могут быть показателями того, что видео является дипфейком», — уточнили ТАСС в ведомстве.

Гражданам во избежании мошенничества с использованием искусственного интеллекта посоветовали связаться с человеком для проверки личности.

По данным МВД, зачастую аферисты генерируют видео- и аудиофайлы с дипфейком знакомого человека, который просит деньги после взлома его аккаунта. Иногда в своих схемах злоумышленники используют дипфейк знаменитостей, обещая лёгкий заработок. Однако при переходе по ссылкам граждане теряют свои накопления, предупредили правоохранители.

Как сообщало ИА Регнум, председатель правительства России Михаил Мишустин призвал строже судить мошенников, использовавших искусственный интеллект (ИИ). Премьер-министр уточнил, что в стране разрабатывается специальная платформа для борьбы с мошенниками, которая позволит оперативно выявлять и блокировать подозрительные номера, сайты, приложения и счета. По его словам, на данной платформе будет осуществляться взаимодействие госорганов, банков и правоохранительных органов, это позволит лучше защитить россиян от мошенников.

Мошенники начали активно пользоваться дипфейк-звонками на телефоны россиян якобы от имени родственников и начальства. «Известия» отмечали, что в 2024 году были зафиксированы десятки тысяч случаев такого рода атак, а в 2025 году их число может вырасти в десятки раз.