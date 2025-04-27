Ватикан, 27 апреля, 2025, 06:40 — ИА Регнум. Ватикан нарушил правила дипломатического протокола, когда усадил главу киевского режима Владимира Зеленского с супругой Еленой в первый ряд на похоронах папы римского Франциска 26 апреля на площади Святого Петра. Этот казус подметила британская газета Telegraph.

Зеленские на похоронах

Как пояснило издание, в соответствии с правилами, мировые лидеры должны располагаться в соответствии с названием своей страны на французском языке в алфавитном порядке. Однако Зеленский оказался в одном ряду, но не рядом с лидерами США и Франции.

Зеленские сидели рядом с президентами Индии Драупади Мурму и Венгрии Тамашем Шуйоком.

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон с супругами расположились справа от Зеленского. Американского лидера вместе с Меланией посадили между президентами Финляндии Александром Стуббом и Эстонии Аларом Карисом. Это связано с тем, что во французском языке США начинаются с буквы E — États-Unis.

«Зеленский должен был сидеть в третьем ряду или даже дальше. Вместо этого он сидел в первом ряду», — подметила газета.

Как пояснил пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни, Зеленским досталось вакантное место, на котором должны были сидеть представители Китая.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп нарушил дресс-код похорон папы римского, написало британское издание The Independent.

Дресс-код похорон требовал, чтобы мужчины были одеты в чёрный костюм с чёрным галстуком и чёрным бутоном в лацкане. Трамп пришёл на заупокойную мессу в синем костюме. При этом супруга в полном соответствии с дресс-кодом была одета в чёрное платье с чёрной вуалью.

Правила церемонии нарушил и Зеленский, который вместо костюма был одет в чёрную куртку поверх чёрной рубашки.

Папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

Тело Франциска по его завещанию похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На похоронах присутствовали более 400 тыс. человек.