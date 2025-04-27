Москва, 27 апреля, 2025, 06:25 — ИА Регнум. Позиция президента США Дональда Трампа по российскому статусу Крыма здравомыслящая. Она отвечает реальному положению дел, заявил депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

«Как сторонник реальной политики, погрузившись глубже в контекст, Трамп понимает исторический выбор крымчан… Крым — не вещь, которую можно передавать», — добавил парламентарий в разговоре с «РИА Новости».

Нестеренко подчеркнул, Россия давно и последовательно придерживается этой позиции. В настоящее время растёт число сторонников реальной политики, а не просто громких заголовков и иллюзий. К тому же желание крымчан быть в составе России является неоспоримым. Это волеизъявление зафиксировали по итогам референдума 2014 года, напомнил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля президент США резко раскритиковал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Трамп отметил, что он и не просил Украину признавать Крым частью РФ, а заявления, подобные тем, что сделали в Киеве, только вредят переговорному процессу. Глава Белого дома также назвал Зеленского «человеком без карт для игры» и добавил, что тот должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года киевский режим потеряет всю Украину. По словам Трампа, с Россией договориться проще, чем с Украиной.

Зеленский 25 апреля, несмотря на критику со стороны Трампа, заявил, что Украина придерживается позиции о непризнании Крыма российской территорией. По его словам, Киеву в качестве поддержки необходимы введение иностранного контингента, совместная работа разведок, защита от кибератак и обеспечение системами ПВО Patriot, продолжил Зеленский. При этом он отметил, что знает о негативном отношении Трампа к введению иностранного контингента на Украину.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Крым и Севастополь, которые вернулись в состав страны по итогам референдума в 2014 году, а также ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью страны.