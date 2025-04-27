Лондон, 27 апреля, 2025, 06:16 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не остаётся вариантов как в любом случае принять предложение американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Такое заключение сделала британская газета The Telegraph.

Иван Шилов ИА Регнум Колонка про пацанские понятия Зеленского

«Нет другого выбора, кроме как вести переговоры на основе последних мирных предложений Трампа или чего-то в этом роде. На данный момент украинские уступки неизбежны. Россия, несомненно, одержала верх в кампании на истощение», — написано в статье.

По мнению автора, будущее НАТО «выглядит еще мрачнее», потому что альянс показал полную несостоятельность, а постоянные заявления европейских союзников Киева о поддержке остаются лишь словами.

Критикуя мирные инициативы Трампа, в Евросоюзе до сих не прозвучало ни одного приемлемого варианта, кроме как продолжать войну, резюмировал автор.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Зеленский вместе с европейскими союзниками саботируют процесс по урегулированию конфликта с Россией, заявил подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен.

Военный эксперт добавил, что США из-за саботажа мирного процесса могут прекратить поддержку Украины. В этом случае киевский режим продержится всего около шести месяцев, максимум — год.

Трамп 24 апреля заявил, что в следующие несколько дней состоятся «важные встречи» по ситуации на Украине. По его словам, стороны близки к заключению сделки. Также он раскритиковал ряд высказываний Зеленского и заявил, что достичь договорённости с Россией проще, чем с Украиной.