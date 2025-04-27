Тель-Авив, Израиль, 27 апреля, 2025, 05:51 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракеты из Йемена. Для её перехвата применили системы противовоздушной обороны, сообщила 27 апреля пресс-служба ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум ПВО Израиля

«Выпущенная из Йемена ракета была перехвачена», — уточнили в Telegram-канале израильской армии.

Подчёркивается, что ракету поразили до того, как она проникла на израильскую территорию. Сирены были включены в соответствии с протоколом.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах», которое управляет севером Йемена, проинформировало о массированной атаке на Израиль. В частности, под обстрел попали аэропорт «Бен-Гурион» и военная база «Сдот-Миха», расположенная к востоку от Ашдода. Хуситы заявили, что военно-воздушные силы провели операцию по нанесению удара по важному объекту израильского противника в оккупированном районе Ашкелона с использованием беспилотника.

Хуситы 6 апреля атаковали американский авианосец Harry Truman и его корабли сопровождения в северной части Красного моря.