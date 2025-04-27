* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесённое в перечень террористов и экстремистов

Москва, 27 апреля, 2025, 05:48 — ИА Регнум. Сбежавший за границу актер Алексей Панин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесённое в перечень террористов и экстремистов) оставил в России долгов на сумму более 400 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Панин

По информации источника, общая сумма долгов Панина до выезда из России составляла не менее 411 тыс. рублей. Отмечается, что он в основном оставил непогашенные кредиты.

В отношении Панина открыты три исполнительные производства, два из них — по кредитным долгам. На данный момент они прекращены на основании п. 3 ч. 1 ст. 46 закона «Об исполнительном производстве» — взыскатель уведомляется о том, что взыскание по исполнительному документу не может быть произведено, если не удаётся установить местонахождение должника, его имущества или получить информацию о наличии у него денежных средств и других ценностей.

Как сообщало ИА Регнум, суд обязал Панина погасить 167 тыс. рублей долга по кредитной карте умершей матери. В материалах говорится, что мать Панина Татьяна Власова в августе 2019 года взяла в банке кредитную карту с лимитом в 170 тыс. рублей. Женщина умерла в 2021 году. При этом на карте остался долг в 167 119,13 рубля. Кроме того, за всё время накопилось почти 6 тыс. рублей процентов.

После смерти Власовой банк подал иск к Панину как наследнику с требованием взыскать с него задолженность. Суд удовлетворил прошение кредитной организации.

В сентябре 2024 года суд заочно приговорил Панина к шести годам колонии общего режима и на три года запретил ему администрировать интернет-ресурсы. Панин в октябре 2022 года разместил в Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту.

В мае 2023 года в отношении Панина возбудили уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдание терроризма. После этого актера объявили в розыск.

Росфинмониторинг включил Панина в список террористов и экстремистов 29 мая 2024 года.