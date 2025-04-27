Москва, 27 апреля, 2025, 05:25 — ИА Регнум. Сто лет назад слово «кофе» было среднего рода, форма мужского рода нехарактерна для правил русского языка. Об этом заявила доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

Victor Korniyenko Словарь русского языка

«В абсолютном большинстве заимствованные существительные, несклоняемые у нас в языке, имеют средний род: какао, шоссе, пальто, кашне. Получилось, что вот этот традиционно закрепившийся мужской род в слове «кофе» выбивается из общей массы заимствованных несклоняемых слов. А язык старается избавиться от исключений, подогнать под некую единую логику», — уточнила филолог в разговоре с «РИА Новости».

Каленчук напомнила, как 100 лет назад в прозе у Ивана Бунина, который считался блюстителем чистой русской речи, форма слова обозначалась им как «утреннее или вкусное кофе», то есть эта модель была заложена раньше. К тому же авторы словарей русского языка в 80-е годы XX века указывали, что «кофе» допустимо произносить и в среднем роде.

В XIX веке слово приобрело мужской род, поскольку тогда его форма форма была «кофий», пояснила специалист.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Мария Каленчук утверждала, что ударение в слове «звонит», вероятно, в будущем изменится и будет падать на первый слог — процесс в эту сторону произношения пусть медленно, но уже начался. Она отметила, что движение ударений меняется «у нас на глазах». Так, в словах «варит», «солит», «дружит» и другие ударение меняется по определённой модели, а в слове «звонит» изменение началось позже, чем в остальных, а если оно началось, то оно, скорее всего, закончится.

В декабре 2024 года президент Владимир Путин заявил, что для России является важным поддерживать значение русского языка, который нужен для общения всех народов страны.