Тегеран, 27 апреля, 2025, 05:17 — ИА Регнум. Взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас произошел из-за вещества, которое входит в состав твердого ракетного топлива. Об этом написала газета New York Times со ссылкой на источник.

franek2 В порту Бендер-Аббас. Иран

По информации издания, человек, связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) сообщил, что взорвался перхлорат натрия — основной ингредиент твердого топлива для ракет.

Взрыв в порту Шахид-Раджаи прогремел 26 апреля. По словам очевидцев, звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия.

Ранее глава терминала Пажмана Бехзадпура опроверг эту информацию, заявив, что взрыв не связан с опасными грузами.

Как сообщало ИА Регнум, ранения получили не менее 750 человек. Из них 212 пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Остальные были направлены в медицинские центры провинции.

Погибли 14 человек. Основные таможенные системы в порту не пострадали, административные операции продолжаются без перебоев.