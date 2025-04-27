Штат Джамму и Кашмир, Индия, 27 апреля, 2025, 04:52 — ИА Регнум. В Кашмирской долине начались боестолкновения между Индией и Пакистаном. Об этом 27 апреля сообщил военный блогер Кирилл Фёдоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Конфликт между Индией и Пакистаном

«В Кашмире в приграничье идут бои пакистанской и индийской армий», — написал он в Telegram-канале.

Также блогер разместил видео ночной стрельбы. Почти за два часа до начала боёв Фёдоров утверждал об уничтожении двух индийских блокпостов пакистанскими военными.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля на севере Индии в регионе Кашмир произошла стрельба в туристов на конной прогулке, в результате которой погибли 25 граждан Индии и один непалец. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ответ Индия 24 апреля перекрыла течение реки Инд в Пакистан, что расценивается как акт войны. Страна закрыла все четыре шлюза, которые контролируют поток воды через плотины и каналы. Такое случилось впервые с момента подписания соглашения о водах реки Инд от 1960 года.

Ранее Пакистан заявлял, что будет расценивать попытку Индии отвести воду реки как акт войны. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф подчёркивал, что армия не намерена начинать военные действия против Индии, если с её стороны не проявится эскалация.