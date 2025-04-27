Севилья, Испания, 27 апреля, 2025, 04:49 — ИА Регнум. В решающем матче за Кубок Испании по футболу в Севилье команда «Барселона» 26 апреля одержала победу над «Реалом» из Мадрида со счётом 3:2. Дополнительное время определило исход встречи.

David Poblador i Garcia Болельщики «Барселоны»

Героем матча стал Жюль Кунде, который забил решающий гол. Решения судей вызвали споры с обеих сторон.

В основное время матча команды шли вровень, и счёт был 2:2. В дополнительное время «Барселона» забила ещё три гола.

Во втором тайме добавленного времени произошёл спорный момент. Главный судья назначил пенальти в ворота «Реала», но после просмотра видеоповтора отменил своё решение и вынес предупреждение игроку «Барселоны» Рафинье за симуляцию.

Это была первая встреча «Барселоны» и «Реала» в финале Кубка Испании с 2014 года, тогда «Реал» выиграл со счётом 2:1. Команды уже в восьмой раз встречались в этом турнире, и у каждой из них по четыре победы в их общих матчах.

«Барселона» выиграла Кубок Испании в 32-й раз, опередив «Реал» по количеству побед в турнире.

У «Реала» 20 побед в Кубке Испании. В 2024 году обладателем кубка стал «Атлетик» из Бильбао, который выиграл турнир в 24-й раз.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2024 года «Реал» в шестой раз завоевал европейский Суперкубок. Мадридские футболисты одержали победу над итальянской «Аталантой» (2:0), забив мячи во второй половине встречи.

Мужская сборная Испании по футболу стала победителем турнира на Олимпийских играх в Париже. Испанцы одолели сборную Франции со счетом 5:3. Основное время матча завершилось ничьей (3:3).