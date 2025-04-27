Москва, 27 апреля, 2025, 04:33 — ИА Регнум. Верховный суд РФ признал ничтожным кредитный договор, заключенный мошенниками, которые взломали аккаунт клиента в мобильном приложении банка. Об этом сообщил ТАСС, анализируя судебную практику.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Мошенники, переподключив телефонный номер жертвы на свой, позвонили в «Альфа-банк» и отключили функцию оповещения «Альфа-Мобайл». Затем, используя электронную подпись, аферисты оформили кредит на 265,5 тыс. рублей на имя жертвы. Уведомления о кредите приходили на номер мошенников.

Было возбуждено уголовное дело, подозреваемый из Новосибирска объявлен в розыск. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали в удовлетворении иска, считая поведение клиентки неосмотрительным.

Верховный суд отменил эти решения, указав на нарушения норм права и ссылаясь на определение Конституционного суда РФ, который отметил необходимость повышенных мер предосторожности при дистанционном оформлении кредитов.

Как сообщало ИА Регнум, с момента запуска сервиса самозапрета на кредиты на портале «Госуслуги» россияне оформили 10 млн таких ограничений.

Лидером по количеству самозапретов стала Москва (1,14 млн), за ней следуют Московская область (0,72 млн), Санкт-Петербург (0,55 млн), Ростовская область (0,32 млн) и Республика Башкортостан (0,31 млн).

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан РФ от кибермошенничества. В новом законе, в частности, прописаны требования к банкам. Так, кредитные организации теперь должны проверять подозрительные операции не только при онлайн-платежах, но и при использовании банкоматов. Если проверка установит нарушения и несоответствия, банк должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных до 50 тыс. рублей в сутки и сообщить об этом владельцу карты.

В Москве у ветерана Великой Отечественной войны и дочери узника немецкого концентрационного лагеря Освенцим мошенники украли 1,5 млн рублей.