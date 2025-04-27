Москва, 27 апреля, 2025, 04:30 — ИА Регнум. С помощью двух способов россияне могут существенно увеличить размер пенсии. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

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«При оформлении пенсии на 10 лет позже её размер увеличится более чем в два раза. Государство готово добавить до 36 000 рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана и страхует внесённые средства. Если в жизни произошли чрезвычайные ситуации, можно забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода», — заявил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, граждане могут принять участие в программе долгосрочных сбережений. Для этого нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, который является оператором программы. Также россияне вправе приобрести недостающие пенсионные баллы, обратившись в Социальный фонд, пояснил Виноградов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее россиянам напомнили, какие социальные категории граждан имеют право на досрочную пенсию. В их число включили многодетных матерей, матерей двоих и более детей с 20-летним стажем и 12-летним стажем работы на Крайнем Севере, родителей инвалидов с детства со стажем более 20 лет (мужчины) и 15 лет (женщины), инвалидов военной травмы, по зрению I группы, граждан с гипофизарным нанизмом (лилипуты) или диспропорциональным карлизмом, оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков Крайнего Севера с 25-летним (мужчины) и 20-летним (женщины).

В 2024 году более 800 тыс. пенсионеров получили единовременную выплату пенсионных накоплений. Разовая выплата устанавливается, если расчётный размер накопительной пенсии составляет менее 10% федерального прожиточного минимума пенсионера.