Москва, 27 апреля, 2025, 04:06 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика сделал признательные показания. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал соответствующее видео.

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

На кадрах задержанный агент украинских спецслужб Игнат Кузин признался в сопричастности к убийству генерала Москалика. По его словам, он был завербован в 2023 году в Киевской области. После этого Кузин направился в Россию, где по указанию куратора с ноября 2024 года жил в арендованной украинскими спецслужбами квартире в Подмосковье. Кроме того, мужчина приобрёл автомобиль Volkswagen. Однажды куратор, по словам задержанного, велел ему забрать тайник с бомбой, которую он разместил на купленном ранее авто. Кузин установил видеокамеру, при помощи которой куратор дистанционно в нужное время произвёл подрыв заряда.

Как сообщало ИА Регнум, по информации ФСБ России, самодельное взрывное устройство, от взрыва которого погиб Ярослав Москалик, состояло из тротиловых шашек, болтов и гвоздей. Также силовики обнаружили ноутбук, с которого велось наблюдение из машины за генералом, и мобильный телефон.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия (ст. 105 и ст. 222.1 УК РФ). Его расследованием по поручению главы СК Александра Бастрыкина займутся сотрудники центрального аппарата.

Москалик был убит утром 25 апреля в подмосковной Балашихе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что к теракту могут быть причастны украинские спецслужбы, которым генерал был известен со времён работы в минской контактной группе и нормандском формате по урегулированию конфликта на Украине. Если расследование подтвердит причастность украинских спецслужб к теракту, это вновь покажет мировому сообществу варварскую сущность киевского режима, добавила дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим вопреки идущим мирным переговорам сохраняет вовлечённость в террористическую деятельность на территории России, демонстрируя тем самым свою сущность. Песков также подчеркнул, что необходимо быть начеку и понимать суть киевского режима.