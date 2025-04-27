Исламабад, 27 апреля, 2025, 04:00 — ИА Регнум. Армия Пакистана не намерена начинать военные действия против Индии, если с её стороны не проявится эскалация. Об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Громкий теракт в Пакистане

«Мы не хотим обострять обстановку или что-то инициировать. Если Индия попытается вторгнуться в Пакистан или атаковать Пакистан, она встретит более чем пропорциональный ответ», — пояснил Асиф, подчеркнув, что эскалация спровоцирует военные действия.

22 апреля на севере Индии в регионе Кашмир произошла стрельба в туристов на конной прогулке, в результате которой погибли 25 граждан Индии и один непалец. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля Индия перекрыла течение реки Инд в Пакистан, что расценивается как акт войны. Страна закрыла все четыре шлюза, которые контролируют поток воды через плотины и каналы. Такое случилось впервые с момента подписания соглашения о водах реки Инд от 1960 года. При этом ранее Пакистан заявлял, что будет расценивать попытку Индии отвести воду реки как акт войны. По итогам заседания Совбеза Пакистана власти решили закрыть воздушное пространство для Индии.

Журналист газеты «Взгляд» посоветовал Индии и Пакистану прислушаться к пророчеству покойного политика Владимира Жириновского, который в 2004 году предсказал ядерный конфликт между ними. При этом политик называл даже число предполагаемых жертв — не менее 200 млн человек.

По мнению автора, для всех, кроме террористов, было бы лучше, чтобы прагматизм на Индостане продолжил побеждать вопреки всему, а прогноз Владимира Жириновского никогда бы не сбылся.