Брянск, 27 апреля, 2025, 03:30 — ИА Регнум. Ночью 27 апреля на территории Брянской и Орловской областей объявили ракетную опасность. Об этом сообщили региональные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома!» — написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Он призвал граждан укрыться в помещениях без окон с капитальными стенами. Тем, кто оказался на улице или в автомобиле, рекомендовал направиться в укрытие либо другое безопасное место.

Глава Орловской области Андрей Клычков также объявил о ракетной опасности.

Как сообщало ИА Регнум, около 22:30 мск 26 апреля дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолётного типа над Брянской областью. При отражении вражеской атаки никто не пострадал, также обошлось без разрушений.

Ночью 23 апреля средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над семью российскими регионами. Три дрона сбили в Тульской области. По два беспилотника ВСУ поразили над Белгородской и Курской областями. Ещё четыре БПЛА обезвредили над Крымом, Брянской, Калужской и Орловской областями.