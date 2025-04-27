Лондон, 27 апреля, 2025, 03:16 — ИА Регнум. Письмо пассажира, пережившего крушение «Титаника», продали на аукционе за 300 тыс. фунтов стерлингов (около 400 тыс. долларов). Об этом 26 апреля сообщила британская газета The Guardian.

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В статье указали, что письмо написал во время поездки на корабле пассажир первого класса полковник Арчибальд Грейс.

«Это прекрасный корабль, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем вынесу о нём суждение», — отметил он.

Письмо было датировано 10 апреля 1912 года, когда совершалась посадка на корабль.

По оценке аукционистов, это самая высокая цена за когда-либо проданное письмо, написанное на борту «Титаника».

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году письмо пассажира «Титаника», написанное на борту лайнера, ушло с молотка за 12 тыс. долларов на аукционе в Уругвае. Написанный от руки текст на трёх страницах был датирован 11 апреля 1912 года. Его написал своему брату уругваец Рамон Артагавейтия Гомес, чья фотография, сделанная в 1909 году, выставлялась на торги вместе с письмом. Послание было отправлено 12 апреля из Ирландии, где печально известный лайнер сделал последнюю остановку перед выходом в Атлантический океан.

Доцент кафедры кораблестроения Университета Ньюкасла Саймон Бенсон заявил, что борт лайнера «Титаник» скользил по айсбергу 6,3 секунды, когда они столкнулись в 1912 году. Он отметил, что благодаря новой технологии подводного сканирования можно получить полное представление о последних мгновениях жизни корабля, узнать подробности катастрофы, произошедшей более 100 лет назад. Учёные провели детальное сканирование обломков судна и воссоздали его наиболее приближенную к реальной 3D-модель. Для исследования было отсканировано 715 тыс. изображений обломков лайнера.

Учёные 22 февраля объявили, что «Титаник» может исчезнуть со дна Атлантического океана к 2050 году из-за бактерий, разъедающих металл лайнера.

«Титаник» спустили на воду 31 мая 1911 года. Конструктором лайнера был исполнительный директор Harland & Wolff Томас Эндрюс. Он погиб в результате крушения судна 15 апреля 1912 года. Тогда корабль столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут.