Тверь, 27 апреля, 2025, 03:04 — ИА Регнум. Убивший девять человек в дачном кооперативе поселка Редкино в Тверской области 45-летний Сергей Егоров пояснял на суде, что извинения жертв могли предотвратить трагедию, он не стал бы убивать обидчиков. Судебные материалы оказались в распоряжении «РИА Новости».

Pxhere.com Карабин

В июне 2017 года в одном из домов в дачном кооперативе «50 лет Октября» в Редкино были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин. Еще тело женщины нашли в багажнике машины. Все они были с пулевыми ранениями. Полицию вызвала девушка, которой удалось спрятаться от убийцы.

В ходе следствия было установлено, что на одной из дач во время большого застолья местный мужчина-электрик, был уличен в обмане по поводу службы в ВДВ. Разгорелась ссора, Егоров ушёл и вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

В документах суда зафиксированы слова Егорова о том, что умысла убивать людей у него не было.

«Карабин взял для того, чтобы получить от них извинения, однако те, наоборот, продолжили унижать, а затем накинулись, желая побить. В ходе потасовки выстрелы произошли непроизвольно, от испуга», — излагается позиция Егорова в одной из жалоб.

Убийцу задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.

В сентябре 2017 года Тверской областной суд приговорил Егорова к пожизненному лишению свободы. В пользу потерпевших было взыскано более 10 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в Подмосковье разъярённый мужчина убил 36-летнюю женщину из самодельного пулемёта. 57-летний Василий П. таким образом пытался угомонить шумную компанию на детской площадке во дворе дома.

Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», отбывающий пожизненный срок в колонии, заявил, что признается еще в 11 убийствах. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Пичушкин имел цель совершить 64 убийства: по одному на каждую клетку шахматной доски. Следствию удалось доказать 52 эпизода: 49 человек были убиты, троим удалось выжить.