Вашингтон, 27 апреля, 2025, 02:42 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский вместе с европейскими союзниками саботируют процесс по урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен.

Иван Шилов ИА Регнум Военно-финансовое включение Европы в поддержку Украины

«Определённо, это саботаж. Я думаю, что всеми движениями Киев и, я бы сказал, Европа пытаются саботировать любой тип мирного урегулирования. По сути, оно полностью направлено на продолжение конфликта в обозримом будущем», — отметил он «РИА Новости».

Военный эксперт добавил, что США из-за саботажа мирного процесса могут прекратить поддержку Украины. В этом случае киевский режим продержится всего около шести месяцев, максимум — год.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля российский лидер Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам с киевской стороной без предварительных условий. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что Путин не раз об этом говорил. Представитель Кремля рассказал, что Уиткофф привёз российскому президенту послание и уехал с ответным посланием для главы Белого дома.

Американский президент Дональд Трамп 24 апреля заявил, что в следующие несколько дней состоятся «важные встречи» по ситуации на Украине. По его словам, стороны близки к заключению сделки. Также он раскритиковал ряд заявлений Зеленского и заявил, что достичь договорённости с Россией проще, чем с Украиной.