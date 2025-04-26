Вашингтон, 27 апреля, 2025, 02:37 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал абсурдными и нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Об этом американский лидер заявил в контексте критики в адрес статьи, опубликованной в газете New York Times. Корреспондент газеты по Белому дому Питер Бейкер написал, что действия Трампа за первые 100 дней его президентства якобы идут на пользу России.

В ответ Трамп гневно ответил, что ему неважно, какую сделку он совершит с Россией или Украиной, насколько она будет хороша, но даже если это будет лучшая сделка в истории, New York Times всё равно будет говорить о ней плохо.

«Её предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, как я полагаю, Крым, и другие нелепые требования», — разразился Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

При этом глава Белого дома вновь подчеркнул, что ответственность за развитие событий в украинском кризисе лежит на бывших президентах США — Бараке Обаме и Джо Байдене. Трамп заключил, что конфликт изначально был обречён на провал, и теперь его задача всё исправить и урегулировать ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля британская газета The York Times написала, что план Трампа о сохранении за Россией освобожденных на Украине территорий и Крыма «высечен в камне». Из публикации следует, что у главы киевского режима Владимира Зеленского нет иного выбора, кроме как согласиться на предложение об урегулировании конфликта, поскольку американский лидер угрожает выйти из переговорного процесса, если не получится достигнуть соглашения.

23 апреля Трамп раскритиковал слова Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Президент напомнил, что он и не просил Украину признавать Крым частью РФ, и подчеркнул, что заявления, подобные тем, что сделал Зеленский, только вредят переговорному процессу.

Затем Зеленский вновь отверг позицию главы Белого дома по Крыму. Также он заявил, что Киеву в качестве поддержки необходимы введение военного иностранного контингента, совместная работа разведок, защита от кибератак и обеспечение системами ПВО Patriot.

Ещё в декабре 2024 года Зеленский признал, что Украина не располагает достаточными силами, чтобы вернуть контроль над Крымом и Донбассом. При этом он уточнил, что Киев не откажется от своих территориальных претензий.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что на переговорах об урегулировании украинского конфликта не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России.