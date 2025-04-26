Москва, 27 апреля, 2025, 02:02 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин на встрече 25 апреля со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам с киевской стороной без предварительных условий. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Встреча Путина с Уиткоффом

«В ходе общения с Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий», — сказал пресс-секретарь.

Песков акцентировал, что это не новость — ранее президент РФ не раз об этом говорил.

Как сообщало ИА Регнум, Песков рассказал, что спецпосланник Дональда Трампа Уиткофф привез Путину послание и уехал с ответным посланием для президента США.

25 апреля Владимир Путин в четвертый раз встретился со Стивеном Уиткоффом. Переговоры продлились три часа и носили конструктивный характер.

В Кремле по итогам встречи пояснили, что диалог позволил сблизить позиции сторон не только по Украине, но и по многим другим международным вопросам. Помощник президента Юрий Ушаков добавил, что в ходе встречи речь шла о возобновлении прямых переговоров между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что продуктивный российско-американский диалог будет и в дальнейшем проходить в самом активном режиме.