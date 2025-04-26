ДНР, 27 апреля, 2025, 01:32 — ИА Регнум. Российские военнослужащие нашли цех ВСУ по сборке дронов-камикадзе в городе Дзержинске (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил штурмовик 51-й армии с позывным Каскад.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Нам попался цех по сборке FPV (ударные дроны. — Прим. ред.). Кустарный цех, собирали прямо там, снаряжали и, видимо, оттуда же и летали. Большие FPV, с нагрузкой где-то 7-8 кг, потому что винты здоровые. Единственное, что мы не успели, — нормально это всё рассмотреть, эту комнату «разобрали» (уничтожили. — Прим. ред.) с танка быстро», — уточнил российский боец в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что штурмовая группа зашла на стадион в Дзержинске, где располагался военкомат ВСУ с запасами воды, провизии и военной формы. Украинцы открыли огонь по спортзалу, скорее всего, потому, что там был склад, заключил Каскад.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля в результате удара ВС России по Киеву полностью был уничтожен подземный цех, в котором производили двигатели для ракет «Нептун», РСЗО и БПЛА, используемые украинскими формированиями. Также уничтожили цех сборки дронов, конструкторское бюро, несколько ангаров для ремонта самолетов, пункт временной дислокации, где жили и обучались наёмники.

Российские войска 14 апреля нанесли удары по инфраструктуре аэродрома ВСУ, а также по цехам сборки реактивных систем залпового огня и ударных беспилотников. Также у противника за сутки были поражены центр подготовки операторов дронов и пункты временной дислокации ВСУ в 144 районах.