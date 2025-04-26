Вашингтон, 27 апреля, 2025, 01:27 — ИА Регнум. Компания «Макдональдс» заявила, что регистрация товарного знака в Роспатенте не связана с намерениями вернуться в Россию. Об этом представители написали в официальных соцсетях компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Продукция McDonald’s

«Мы зарегистрировали товарный знак в России, чтобы защитить бренд и предотвратить использование наших торговых марок сторонними бизнесами. Наша позиция остается четкой и неизменной», — попытались оправдаться в соцсети X представители компании на украинском языке.

«Макдональдс» в России сменила компания «Вкусно и точка».

Как сообщало ИА Регнум, компания McDonald’s подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию своего товарного знака «Макдоналдс» ещё в декабре 2024 года. Роспатент её опубликовал в этом году, а в апреле было принято решение о принятии заявки к рассмотрению.

Компания под своим товарным знаком намерена производить и продавать в России напитки и еду, в том числе быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку.

Ранее южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor зарегистрировала в Роспатенте не менее четырёх товарных знаков.

21 апреля также сообщалось о регистрации в Роспатенте шести товарных знаков Kia с начала года. Все заявки были поданы в Роспатент в 2024 году, три последние — в сентябре. Ведомство одобрило эти заявки 16 апреля, действовать они будут до 2034 года.

Согласно базе данных, теперь южнокорейская компания может до 2034 года производить и продавать в России грузовики, автобусы, тракторы и тягачи, а также запчасти и комплектующие для машин.

Kia пересмотрела план продаж автомобилей на 2025 год, включив в него российский рынок. Согласно обновлённому плану, до конца года в России планируется реализовать 50 тыс. автомобилей Kia.

13 марта президент РФ Владимир Путин отметил, что российская сторона ведёт непубличные переговоры о возможном возвращении зарубежного бизнеса в страну и ряд компаний сможет возобновить работу в России после определённых согласований, однако, по словам российского лидера, преимущество будет на стороне отечественных производителей.