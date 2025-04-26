Москва, 27 апреля, 2025, 01:11 — ИА Регнум. Военные Корейской народной армии плечом к плечу, в одном окопе сражались и проливали кровь с российскими бойцами в Курской области и внесли существенный вклад в освобождение территории от вражеских оккупантов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с освобождением Курской области.

ИА Регнум Войска КНДР

«26 апреля с освобождением села Горналь Курская область была очищена от укробандеровских оккупантов и иностранных боевиков», — заявила Захарова.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооружённых формирований Украины. В конце своего доклада он отметил помощь военных КНДР в освобождении приграничных территорий.

«Герасимов сообщил, что бойцы КНДР показали стойкость и героизм. Никогда мы не забудем наших друзей», — позже написала Мария Захарова в Telegram-канале.

В комментариях пользователи также оставляют слова благодарности бойцам КНДР, отмечая, что жители Северной Кореи «всегда были друзья, а теперь ещё одно доказательство».

Как сообщало ИА Регнум, Путин поздравил и поблагодарил бойцов и командиров ВС РФ за разгром ВСУ в Курской области. По словам российского лидера, авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.

В июне 2024 года президент РФ посетил Пхеньян с визитом. В ходе встречи главы стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин отметил, что этот документ будет основой отношений России и КНДР на длительный период.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян намерен укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой. Отношения между странами, отмечал он, вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с советским временем.