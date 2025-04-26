Берн, 27 апреля, 2025, 00:54 — ИА Регнум. В Евросоюзе чиновники высокого ранга всё чаще убеждаются в токсичности председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и желают её отставки. Об этом 26 апреля сообщил швейцарский журнал Die Weltwoche.

Ec.europa.eu Урсула фон дер Ляйен

«На западе — торговый спор с США, на востоке — конфликт на Украине и обострение отношений с Россией (санкции тоже являются формой торговой войны)… продолжается не слишком обнадёживающее противостояние с Китаем… Отставка фон дер Ляйен может разблокировать многое», — отметили в статье.

Авторы добавили, что смена власти даст европейской политике шанс снова стать более разнообразной и открытой.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Zeit заявила, что Запада в привычном для всех понимании больше не существует после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом. Она отметила, что ей приходится постоянно вести переговоры с главами государств и правительств со всего мира, и все просят расширения торговли с Европой, при этом дело не только в экономических связях.

Фон дер Ляйен впервые избрали на пост главы ЕК в июле 2019 года. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Срок её полномочий в качестве главы ЕК истекал в ноябре 2024 года. В начале июня фон дер Ляйен заявляла, что уверена в своём переизбрании. Депутаты Европарламента на заседании 18 июля 2024 года утвердили кандидатуру фон дер Ляйен на новый пятилетний срок. За неё проголосовал 401 из 720 депутатов Европарламента.