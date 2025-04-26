Анкара, 27 апреля, 2025, 00:27 — ИА Регнум. Потерей побережья Чёрного моря обернётся для Украины отказ от переговоров. Об этом заявил генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ.

Серегй Корсун ИА Регнум Переговоры, Зеленский, Украина, Россия и США

«Россия устранила препятствие для будущих мирных переговоров, освободив Курскую область, а Украина потеряла преимущество… и будет вынуждена в нынешней ситуации сесть за стол переговоров. (Глава киевского режима Владимир. — Прим. ред.) Зеленский должен признать потерю Крыма, Донбасса… В ином случае, если Киев будет затягивать военный конфликт, то потеряет уже побережье Чёрного моря», — отметил он в интервью «РИА Новости».

Эксперт констатировал, что ушло то время, когда Киев мог выдвигать какие-то предварительные требования для переговоров. Украина при поддержке Запада пыталась выиграть время за счёт захвата Курской области, но безуспешно. Европа при этом продолжает всячески препятствовать проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом, добавил генерал.

Как передавало ИА Регнум, вслед за Курской областью будут обязательно освобождены все территории субъектов Российской Федерации, пока ещё находящиеся под контролем киевского режима, включая территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что её семья встретила сообщения о полном освобождении Курской области от ВСУ со слезами радости на глазах.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов 26 апреля доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Потери ВСУ за время ведения боевых действий в регионе превысили 76 тыс. человек. Российские войска приступили к созданию зоны безопасности в Сумской области.

Президент США Дональд Трамп 25 апреля сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, но ситуация очень хрупкая. Также американский лидер выразил надежду, что Москва и Киев «находятся в процессе сближения».