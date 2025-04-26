Пекин, 27 апреля, 2025, 00:30 — ИА Регнум. Китайские пограничники высадились на остров Сэнди-Кей в Южно-Китайском море, который расположен в непосредственной близости от военной базы Филиппин. Об этом написала газета South China Morning Post (SCMP).

Jason Thien Южно-Китайское море

По заключению издания, береговая охрана это сделала, для того, чтобы заявить о суверенитете Китая над островом. Пограничники даже на необитаемом берегу вывесили китайский флаг.

Отмечается, что высадка десанта произошла ещё в середине апреля, тем самым КНР установила морской контроль в районе острова Сэнди-Кей.

Как сообщало ИА Регнум, служебное судно, которое принадлежит Филиппинам, в декабре 2024 гола протаранило корабль береговой охраны Китая у рифа Скарборо в Южно-Китайском море. Официальный представитель Управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь подчеркнул, что действия филиппинского судна создавали серьёзную угрозу для китайского военного корабля. Управление морской полиции КНР также назвало указанный инцидент провокацией.

Китайская сторона также добавила, что Филиппины пытаются ввести в заблуждение мировое сообщество по поводу противостояния кораблей двух стран, которое происходит в Южно-Китайском море.

В октябре 2023 года у отмели Аюнгин в спорной акватории Южно-Китайского моря были зафиксированы инциденты со столкновениями китайских и филиппинских кораблей. Управление береговой охраны КНР тогда заявило, что они было намеренно организованы Филиппинами. Китайская сторона уточнила, что береговая охрана пыталась оттеснить филиппинское судно, которое предприняло «самовольные действия», в результате чего произошло лёгкое столкновение с катером КНР. По версии Пекина, корабль нарочно задним ходом протаранил правый борт находившегося рядом китайского рыболовецкого судна.

В свою очередь власти Филиппин заявили, что к столкновению судов якобы привели опасные манёвры кораблей морской полиции Китая. КНР много лет ведёт территориальные споры с несколькими странами в Юго-Восточной Азии из-за Парасельских островов и архипелага Спратли в Южно-Китайском море.