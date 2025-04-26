Патриарх Кирилл призвал изучать философию Маркса
Патриарх Кирилл призвал изучать марксизм, чтобы понимать вызовы современности
Москва, 27 апреля, 2025, 00:01 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что философию, в том числе марксистскую, необходимо изучать, чтобы понимать вызовы современности и давать на них ответ. Речь патриарха была опубликована на сайте РПЦ 26 апреля.
По словам патриарха, старые проблемы всегда могут обрести вторую жизнь, если церковь не сможет отвечать и на старые философские вызовы, и на те, которые возникают на данный момент.
«Вот почему нужно непременно изучать философию, в том числе марксистскую. Конечно, не так, как это делалось в институтах марксизма-ленинизма, но нужно понимать, в чем неправда марксизма, что там неверно, что там против человека», — призвал патриарх Кирилл на церемонии вручения патриарху Сербскому Порфирию диплома почетного доктора Московской духовной академии.
Он подчеркнул, что священник не может не быть философом, так как философ — это «тот, кто думает о важном, о главном», а пастырская проповедь «должна быть направлена на то, чтобы помочь человеку осознать проблемы, которые перед ним стоят».
Как пояснил патриарх, марксизм ставил перед собой конкретные задачи искоренения «неправильностей» в жизни общества. Вся философская мысль в марксизме была связана именно с темой социальных изменений.
Как сообщало ИА Регнум, во время диалога с представителями духовенства 22 апреля российский лидер Владимир Путин отметил существенный вклад Сербской православной церкви (СПЦ) в укрепление отношений между РФ и Сербией. Кроме того, он заявил, что ждёт президента Сербии Александра Вучича на празднование Дня Победы в Москве.