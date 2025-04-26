Москва, 27 апреля, 2025, 00:01 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что философию, в том числе марксистскую, необходимо изучать, чтобы понимать вызовы современности и давать на них ответ. Речь патриарха была опубликована на сайте РПЦ 26 апреля.

Алексей Колчин, ИА REGNUM Патриарх Кирилл

По словам патриарха, старые проблемы всегда могут обрести вторую жизнь, если церковь не сможет отвечать и на старые философские вызовы, и на те, которые возникают на данный момент.

«Вот почему нужно непременно изучать философию, в том числе марксистскую. Конечно, не так, как это делалось в институтах марксизма-ленинизма, но нужно понимать, в чем неправда марксизма, что там неверно, что там против человека», — призвал патриарх Кирилл на церемонии вручения патриарху Сербскому Порфирию диплома почетного доктора Московской духовной академии.

Он подчеркнул, что священник не может не быть философом, так как философ — это «тот, кто думает о важном, о главном», а пастырская проповедь «должна быть направлена на то, чтобы помочь человеку осознать проблемы, которые перед ним стоят».

Как пояснил патриарх, марксизм ставил перед собой конкретные задачи искоренения «неправильностей» в жизни общества. Вся философская мысль в марксизме была связана именно с темой социальных изменений.

Как сообщало ИА Регнум, во время диалога с представителями духовенства 22 апреля российский лидер Владимир Путин отметил существенный вклад Сербской православной церкви (СПЦ) в укрепление отношений между РФ и Сербией. Кроме того, он заявил, что ждёт президента Сербии Александра Вучича на празднование Дня Победы в Москве.