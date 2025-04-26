Иран, 26 апреля, 2025, 23:54 — ИА Регнум. До 14 человек возросло количество погибших в результате взрыва в морском порту Шахид-Раджаи города Бендер-Аббас. Об этом 26 апреля сообщил телеканал SNN со ссылкой на министра внутренних дел Ирана Искандара Момени.

Global Look Press

«Инцидент в порту Шахид-Раджаи унёс жизни 14 человек, число погибших увеличилось ещё на шесть человек», — подтвердил глава МВД Ирана.

Момени добавил, что 200 пострадавших при взрыве были выписаны, в больницах остаются 300 человек.

После инцидента основные таможенные системы в порту не пострадали, административные операции продолжаются без перебоев, отметил министр.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в порту Шахид-Раджаи прогремел 26 апреля. По словам очевидцев, звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. Одно из зданий в порту обрушилось. Работа порта была приостановлена. Несколько СМИ утверждали о том, что взрыв произошёл на складе опасных грузов. Глава терминала Пажмана Бехзадпура опроверг эту информацию, заявив, что взрыв не связан с опасными грузами.

По данным МВД Ирана, ранения получили около 700–750 человек. Из них 212 пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Остальные были направлены в медицинские центры провинции.