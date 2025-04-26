Брянск, 26 апреля, 2025, 23:35 — ИА Регнум. Поздним вечером 26 апреля над Брянской областью обнаружили и ликвидировали три украинских дрона. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Около 22:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Брянской области», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Губернатор региона Александр Богомаз добавил, что при отражении вражеской атаки никто не пострадал, также обошлось без разрушений. На месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в 2025 году из-за обстрелов со стороны ВСУ в Брянской области выпали из сельскохозяйственной деятельности порядка 68 тыс. га земли. Вести работы на этой территории небезопасно. По словам губернатора, многие в регионе устали от постоянных обстрелов со стороны ВСУ, от ударов по мирному населению.

Александр Богомаз в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой отметил, что участившиеся удары ВСУ по брянскому приграничью не имеют военного смысла и означают лишь попытку отомстить за военные неудачи мирным жителям.