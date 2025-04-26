Ницца, Франция, 26 апреля, 2025, 23:23 — ИА Регнум. Россию признали собственником церкви святых Николая и Александры, а также православного кладбища Кокад в Ницце. Соответствующее решение вынес апелляционный суд города Экс-ан-Прованс, сообщила французская газета Nice-Matin.

Tobi 87 Ницца

Основанная в 1923 году Русская православная культовая ассоциация Ниццы (ACOR) обратилась в суд с заявлением, что Россия якобы отобрала у неё русский собор, церковь и кладбище, которыми ранее управляла.

«С четверга этой светской ассоциации грозит выселение. На основании постановления апелляционного суда Экс-ан-Прованса она должна передать ключи от церкви на улице Лоншан, а также русское кладбище Кокад, Кремлю», — указали в решении суда.

Споры вокруг объектов велись с 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, в 2018 году несколько реликвий дома Романовых были переданы российскому послу во Франции на мероприятии ассоциации «Франко-российский альянс» в Париже. В частности, передали личные вещи императора Александра II, среди которых был мундир и жилет, платки с вензелями, портрет, а также рубашка, в которой Александр II был во время покушения в марте 1881, когда император получил смертельное ранение. Реликвии хранились в соборе святителя Николая Чудотворца в Ницце.

В январе 2010 года суд Ниццы признал права России на этот собор, однако вещи Александра II были вывезены Русской православной культовой ассоциацией Ниццы. Реликвии помогли вернуть министерство культуры и правоохранительные органы Франции.