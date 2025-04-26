Париж, 26 апреля, 2025, 23:12 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что 26 апреля провел в Риме «очень позитивное» общение с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По словам, французского лидера, Зеленский заверил, что Киев готов к безоговорочному прекращению огня и перемирию.

Global Look Press

«В Риме состоялся очень позитивный обмен мнениями с Зеленским. Украина готова к безоговорочному прекращению огня. Он подтвердил мне это сегодня, сказав, что хочет работать вместе с американцами и европейцами», — написал Макрон в соцсети X.

Президент также отметил, что намерен продолжать работу «в рамках коалиции желающих», чтобы добиться как прекращения огня, так и устойчивых мирных договоренностей на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, американский президент Дональд Трамп заявил, что все основные позиции сделки по Украине уже согласованы, для ее заключения нужна лишь непосредственная «встреча на очень высоком уровне» России и Украины.

Ранее он также высказал мнение, что его спецпосланник Стив Уиткофф провёл в Москве «хорошую встречу» с президентом Владимиром Путиным.

На церемонии прощания с папой римским Франциском на площади Святого Петра в Ватикане произошёл дипломатический казус: Зеленского с супругой посадили в первом ряду рядом с президентами США и Франции.

Перед заупокойной мессой Зеленский и Трамп провели короткую встречу, которая длилась около 15 минут. Глава киевского режима назвал её «очень символичной» и сказал, что обсуждал с коллегой «полное и безусловное прекращение огня».