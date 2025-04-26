Москва, 26 апреля, 2025, 22:52 — ИА Регнум. Сказочный персонаж «Зелебоба» появился на Украине. Об этом 26 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя желание Киева признать «Колобка» украинским.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«На Украине не было сказочного персонажа «Зелебобы». А теперь есть», — ответила дипломат ТВЦ.

Ранее в этот же день в Киеве заявили, что сказочный персонаж «Колобок» считается исконно украинским. В Службе внешней разведки Украины пояснили, что в русском языке нет слова «коло», что в переводе с украинского значит «круг». В связи с этим сказку посчитали украденной, а принадлежность Колобка — делом культурного достоинства национальной памяти.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта Захарова сравнила Владимира Зеленского с голым королём из сказки Андерсена, комментируя историю с перепалкой главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом на состоявшейся в Белом доме встрече. По её словам, Зеленский показал своё истинное лицо. Благодаря произошедшему у людей появилась возможность сказать открыто о том, что нет никакого «борца за демократию», а есть просто «опузыревший» от западных аплодисментов и денег диктатор.