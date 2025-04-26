Санкт-Петербург, 26 апреля, 2025, 22:48 — ИА Регнум. В театре имени Ленсовета сообщили, что народный артист РСФСР Михаил Боярский, которого на днях выписали из больницы после ушиба, из-за плохого самочувствия пропустит не только спектакль 27 апреля, но и еще две постановки, где он играет.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Кристина Коровникова

«Дорогие зрители, сообщаем вам, что Михаил Боярский в связи с плохим самочувствием не будет принимать участие в спектаклях «Театральный роман» (29 апреля) и «Ромео и Джульетта» (30 апреля)», — предупредили зрителей в театре.

В спектакле «Театральный роман» роль генерального секретаря исполнит Александр Сулимов, а в «Ромео и Джульетте» включат записанный голос Боярского.

В театре заверили, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля Боярский получил травмы при падении в Театре имени Ленсовета. Он упал на спину с трехметровой высоты. Информация о происшествии стала известна лишь 18 апреля.

Художественный руководитель театра, народная артистка России и супруга Боярского Лариса Луппиан 19 апреля, сообщила, что актер сначала два дня находился дома, однако затем у него поднялась температура. Медики, обследовавшие актера в больнице, диагностировали у него перелом ребра и ушиб легкого, после чего было принято решение оставить его на стационарном лечении.

18 апреля Боярский должен был участвовать в спектакле «Ромео и Джульетта», где играет роль герцога Эскала. Постановку не отменили, на ней включали запись голоса артиста. Концертный директор Боярского Александр Зыкин 19 апреля заявил, что разговаривал с актером утром, у него все хорошо.

Позже Луппиан рассказала, что Боярского госпитализировали из-за риска развития пневмонии после травмы.