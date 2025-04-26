Ватикан, 26 апреля, 2025, 22:36 — ИА Регнум. На церемонии прощания с папой римским Франциском на площади Святого Петра в Ватикане произошёл дипломатический казус: главу киевского режима Владимира Зеленского посадили в первом ряду рядом с президентами США и Франции — Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает The Telegraph.

Global Look Press

Согласно дипломатическому протоколу, мировые лидеры должны сидеть в соответствии с названием своей страны на французском языке в алфавитном порядке. Однако Зеленский и его супруга Елена оказались в одном ряду с американским и французским лидерами. Зеленские сидели рядом с президентом Индии Драупади Мурму и президентом Венгрии Тамашем Шуйоком.

Трамп и Макрон с супругами сидели справа, поодаль от Зеленского. Американского лидера вместе с Меланией посадили между президентами Финляндии Александром Стуббом и Эстонии Аларом Карисом. Это связано с тем, что во французском языке США начинаются с буквы E — États-Unis.

«Я считаю, что Зеленский с супругой заполнили вакантное место», — прокомментировал пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни.

В остальных случаях протокол был соблюдён: принц Уэльский, представлявший короля Великобритании Карла III, был посажен в третьем ряду рядом с уходящим канцлером Германии Олафом Шольцем, который является главой правительства, а не главой государства. Президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Джорджа Мелони также заняли места в соответствии с протоколом.

На церемонии присутствовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его супруга, а также бывший президент США Джо Байден, который сидел в пятом ряду.

Перед заупокойной мессой Зеленский и Трамп провели короткую встречу, которая длилась около 15 минут. Глава киевского режима назвал её «очень символичной» и сказал, что обсуждал с коллегой «полное и безусловное прекращение огня». После мессы Трамп покинул Рим и не стал продолжать переговоры с Зеленским. Зеленский также пообщался с Макроном и Стармером.

Как сообщало ИА Регнум, Россию на церемонии прощания представляла министр культуры Ольга Любимова.

Папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

Заупокойная месса прошла утром 26 апреля. Тело Франциска по его просьбе похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На похоронах присутствовали более 400 тыс. человек.

Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти папы римского. Он подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Кирилл.