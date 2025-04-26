Москва, 26 апреля, 2025, 22:28 — ИА Регнум. Россия располагает информацией о сотнях погибших мирных граждан при нахождении украинских вооружённых формирований в Суджанском районе Курской области. Эти данные требуют подтверждения, сообщил посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Должна быть проведена эксгумация, соответствующая процедура, устанавливающая насильственный характер смерти и выявление виновных, которые в это время находились (в Судже. — Прим. ред.), сбор соответствующих данных по необходимой процедуре», — добавил дипломат «РИА Новости».

Мирошник уточнил, что жители указывают на места захоронений погибших.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные застрелили мирного жителя Суджанского района Курской области, который отправился за хлебом на велосипеде. По данному факту возбудили уголовное дело о теракте, заявил официальный представитель СК России Светлана Петренко. Преступление было совершено в селе Бондарёвка, куда ВСУ вторглись в августе 2024 года. Они занимали дома местных жителей, размещали во дворах военную технику, оборудовали там наблюдательно-огневые позиции. Кроме того, жилые дома подвергались обстрелам, населению не позволяли выходить на улицу. Следователи намерены установить и привлечь к ответственности причастных к преступлениям в Суджанском районе.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 26 апреля заявила, что Украина до сих пор незаконно удерживает 52 жителя Курской области, тем самым нарушая международные нормы.

В этот же день начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Потери ВСУ за время ведения боевых действий в регионе превысили 76 тыс. человек.