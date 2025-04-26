Москва, 26 апреля, 2025, 21:58 — ИА Регнум. Украина до сих пор незаконно удерживает 52 жителя Курской области, тем самым нарушая международные нормы. Об этом 26 апреля сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«До сих пор 52 жителя [Курской] области, вывезенных украинскими военными, удерживаются киевским режимом в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности», — написала в Тelegram-канале.

Ранее 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Завершив данную операцию, ВС РФ в соответствии с поручением главы государства приступили к созданию зоны безопасности в Сумской области.

Ранее сообщалось о возвращении части вывезенных на Украину жителей Курской области. В конце марта в Россию вернулись ещё 25 жителей региона. Граждан осмотрели медики, им оказали помощь психологи и юристы. Эвакуированным сразу выдали по 30 тыс. рублей, чтобы люди могли купить себе самые необходимые на первое время вещи.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта омбудсмен также проинформировала о проведении переговоров между Москвой и Киевом о возвращении 72 жителей приграничных районов Курской области, оказавшихся в Сумах в результате боевых действий. Ранее, 3 марта, Москалькова сообщила, что в Россию с Украины вернулись 33 жителя Курской области.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал: власти делают всё возможное для возвращения вывезенных на Украину жителей Курской области. Он подчеркнул, что подобные договоренности являются результатом очень сложных переговоров.