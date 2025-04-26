Москва, 26 апреля, 2025, 21:57 — ИА Регнум. Колонна мотоклуба «Ночные волки» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне открыла мотосезон в Москве. Об этом 26 апреля сообщил корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Илья Питалев/РИА Новости

Маршрут мотопробега пролегал через центральные улицы столицы. От байк-центра участники направились на ВДНХ, затем на Поклонную гору. На каждой остановке зрителям были представлены шоу-программа и театрализованные представления.

Участниками парада стали байкеры из Москвы и Подмосковья, а также мотоциклисты из других российских регионов. Открытие мотосезона положило начало международному мотомаршу «Дороги Победы — Пламя памяти».

Как передавало ИА Регнум, мотомарш «Дороги Победы — Пламя памяти — 2025» стартовал 26 апреля в России, странах СНГ и Европы. В мотопробеге принимают участие байкеры из более чем 14 стран — России, Белоруссии, Австрии, Австралии, Швейцарии, Германии, Чехии, Сербии, Словакии, Словении, Польши, Хорватии, Черногории и Болгарии.

Как и в прошлые годы, мотомарш будет проходить в несколько этапов: первый — «Россия — Белоруссия» — пройдет в Москве, Туле, Богучаре, Кореновске, Симферополе, Севастополе, Мариуполе, на мемориале «Саур-Могила», в Каменск-Шахтинске, Воронеже, Брянске, Минске, Хатыни и Бресте.

Второй этап — «Россия — Юг» — начнется в Кущевской, далее пройдёт через Анапу, Темрюк, Славянск-на-Кубани, Краснодар, Динскую, Новопокровскую, Кореновск и Донецк.

Третий этап — «Кавказ» — охватывает Пятигорск, Новопокровскую, Кореновск, Ставрополь, Волгоград, Россошки, Хулхуту, Астрахань, Махачкалу, Грозный, Владикавказ, Верхний Курп, Терскол, Архыз, Орджоникидзевский. Заключительный, четвертый этап «Европа» пройдет через Дуклу, Славин, Остраву, Крнов, Брно, Старовички, Прагу и Берлин.