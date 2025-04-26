Москва, 26 апреля, 2025, 21:20 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 апреля рассказала, что её семья встретила сообщения о полном освобождении Курской области от ВСУ со слезами радости на глазах.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Каждый день следили за новостями, каждый день молились за жителей этой многострадальной земли. Слава Богу! Пасхальная радость возрождения мира на Курщине», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД РФ отметила, что вслед за Курской областью будут обязательно освобождены все территории субъектов Российской Федерации, пока ещё находящиеся под контролем киевского режима, включая территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Потери ВСУ за время ведения боевых действий в регионе превысили 76 тыс. человек.

Завершив операцию по освобождению Курской области, ВС РФ в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего приступили к созданию зоны безопасности в Сумской области.

Путин поблагодарил личный состав всех подразделений, принимавших участие в вытеснении противника из Курской области, и поздравил их с успешным завершением операции. Этот успех приближает полный разгром неонацистского режима, подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что окончательное освобождение Курской области поставило жирный крест на попытках главы киевского режима Владимира Зеленского что-то выторговать на переговорах взамен на эти земли.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что после освобождения региона начнётся огромная работа по разминированию, расчистке и восстановлению территории. Хинштейн поблагодарил всех, кто принимал участие в освобождении области, и подчеркнул, что после проведения всех необходимых работ регион станет ещё краше, чем был.

Следственный комитет ранее в апреле сообщил, что с момента начала вторжения ВСУ на территорию Курской области в августе 2024 года была установлена гибель 191 мирного жителя, ещё 372 человека получили ранения. Жертвами преступлений ВСУ в регионе числятся более 49 тыс. человек. Устанавливается ущерб, причинённый действиями боевиков. Путин отмечал, что регион будет полностью восстановлен.