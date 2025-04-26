Иран, 26 апреля, 2025, 21:04 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи рядом с городом Бендер-Аббас возросло до 750, погибших — до восьми человек. Об этом 26 апреля сообщил министр внутренних дел Исламской Республики Ахмад Вахиди.

Global Look Press

«На данный момент окончательная цифра погибших составляет восемь человек», — приводит его слова агентство Tasnim в Telegram-канале.

По словам главы МВД Ирана, ранения получили около 700–750 человек. Из них 212 пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Остальные были направлены в медицинские центры провинции.

Позже Tasnim проинформировало о повторных взрывах в Бендер-Аббасе. В публикации отмечалось: из-за сильного ветра пожар в контейнерах быстро распространился и вспыхнул с новой силой. Вахиди добавил, что для предотвращения распространения огня уже приняты меры, на месте работают аварийно-спасательные службы.

Как передавало ИА Регнум, взрыв в порту Шахид-Раджаи прогремел 26 апреля. По словам очевидцев, звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. Одно из зданий в порту обрушилось. Работа порта была приостановлена.

Ряд СМИ сообщал о том, что взрыв произошёл на складе опасных грузов. Глава терминала Пажмана Бехзадпура опроверг эту информацию, заявив, что взрывне связан с опасными грузами.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф поручил направить в регион комиссию, состоящую из членов парламентских комитетов по строительству, нацбезопасности, внешней политике, внутренним делам и здравоохранению для расследования ситуации и масштабов инцидента.