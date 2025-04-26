Париж, 26 апреля, 2025, 20:45 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 26 апреля раскритиковал поведение президента страны Эммануэля Макрона на церемонии похорон папы римского Франциска в Риме.

Global Look Press

На своей странице в соцсети Х Филиппо обратил внимание, что во время разговора в соборе Святого Петра с президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским Макрон положил Зеленскому руку за плечо.

«В Ватикане Макрон не смог не подойти и не положить лапу на плечо Зеленскому», — написал Филиппо.

Он также иронически предположил, что Макрон в ходе разговора с Зеленским напомнил ему о необходимости отказаться от предложенного Трампом плана мирного урегулирования конфликта на Украине.

На похороны главы католической церкви приехали и некоторые другие мировые лидеры, в том числе президент Бразилии Луис Инаусиу Лулу да Силва и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Россию на церемонии представляла министр культуры Ольга Любимова.

Как передавало ИА Регнум, папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

Заупокойная месса прошла утром 26 апреля на площади Святого Петра. Тело Франциска по его просьбе похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На похоронах присутствовали более 400 тыс. человек.

Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти папы римского. Он подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Кирилл.