Вашингтон, 26 апреля, 2025, 20:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп раскритиковал статью The New York Times о том, что Киев должен получить обратно утраченные территории, и назвал эту идею нелепой.

Global Look Press

«Питер Бейкер, очень предвзятый и бесталанный автор The [New York] Times, последовал требованиям своего редактора и написал, что Украина должна вернуть территорию, включая, я полагаю, Крым, и [упомянул] другие нелепые просьбы», — написал Трамп на странице в Truth Social.

Глава Белого дома вновь заявил, что в украинском кризисе виноваты бывшие президенты США Барак Обама и Джо Байден. Он отметил, что конфликт изначально был проигрышным, и теперь он пытается навести порядок и исправить ситуацию.

25 апреля британская газета The Times написала, что план Трампа о сохранении за Россией освобожденных на Украине территорий и Крыма «высечен в камне». Из публикации следует, что у главы киевского режима Владимира Зеленского нет иного выбора, кроме как согласиться на сформированное предложение об урегулировании конфликта, поскольку американский лидер угрожает выйти из переговорного процесса, если не получится достигнуть соглашения.

23 апреля Трамп раскритиковал слова Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Президент США напомнил, что он и не просил Украину признавать Крым частью РФ, и подчеркнул, что заявления, подобные тем, что сделал глава киевского режима, только вредят переговорному процессу.

Затем Зеленский вновь отверг позицию главы Белого дома по Крыму. Также он заявил, что Киеву в качестве поддержки необходимы введение военного иностранного контингента, совместная работа разведок, защита от кибератак и обеспечение системами ПВО Patriot.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Зеленский признал, что Украина не располагает достаточными силами, чтобы вернуть контроль над Крымом и Донбассом. При этом он уточнил, что Киев не откажется от своих территориальных претензий.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что на переговорах об урегулировании украинского конфликта не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России.