Рим, 26 апреля, 2025, 20:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп нарушил дресс-код похорон папы римского Франциска, сообщило 26 апреля британское издание The Independent.

Global Look Press

По данным издания, дресс-код похорон требовал, чтобы мужчины были одеты в чёрный костюм с чёрным галстуком и чёрным бутоном в лацкане. Трамп пришёл на заупокойную мессу в синем костюме.

При этом жена президента США Мелания в полном соответствии с дресс-кодом была одета в чёрное платье с чёрной вуалью.

Правила церемонии нарушил и лидер киевского режима Владимир Зеленский, который вместо костюма был одет в чёрную куртку поверх чёрной же рубашки.

Трамп покинул Рим сразу после завершения заупокойной мессы. До этого он провёл краткую встречу с Зеленским, она продолжалась несколько минут. Вторая встреча, вопреки анонсам пресс-службы главы киевского режима, не состоялась.

Как передавало ИА Регнум, папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

Заупокойная месса прошла утром 26 апреля на площади Святого Петра. Тело Франциска по его просьбе похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На похоронах присутствовали более 400 тыс. человек.

Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти папы римского. Он подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Кирилл.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он окончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо стал вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году был возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.